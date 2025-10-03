Acessibilidade

03 de Outubro de 2025 • 10:05

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões

Números sorteados foram: 04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41

Da redação

Publicado em 03/10/2025 às 08:41

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.922 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 12 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41

13 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 97.420,54 cada
1.454 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.435,75 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega-Sena sorteia nesta quinta prêmio acumulado em R$ 7,5 milhões

• Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 7,5 milhões

• Apostas de Coxim acertam na quina da Mega-Sena

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

"Justiça ágil e protetiva salva vidas" diz juiz de Anastácio finalista de prêmio nacional

Geral

Magistrados de MS são finalistas no Prêmio Inovação do J.Ex 2025

Encontro

Aquidauana promove Feira de Arte e Cultura com atração musical e teatro

A Feira de Arte & Cultura de Aquidauana será realizada na Praça Imaculada Conceição, em frente à Igreja Matriz

Redes

TJMS lança campanha #InfânciaSeguraNaInternet

Publicidade

Pesquisa

Avião supera ônibus como segundo meio mais comum de viagens pessoais

ÚLTIMAS

Saúde

Brasil tem 59 notificações de intoxicação por metanol

Balanço foi apresentado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha

Polícia

Foragido por estupro da filha em MS é preso em SP

O crime ocorreu em 2016

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo