Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 16 milhões

Números sorteados são: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44
Mega Sena / Agencia Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.013 da Mega-Sena, realizado neste sábado (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 16 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44.
46 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.161,69 cada
2.918 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 861,70 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (2), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Atenção
O site fraudulento "autotranleiloes.org/leiloes" utiliza informações da empresa Autotran
INCÊNDIO
Após a situação ser controlada, os militares realizaram uma inspeção minuciosa no veículo, verificando possíveis riscos de reignição das chamas e condições de segurança no automóvel.
TEMPO
Temporal atingiu cidades vizinhas na noite de sexta-feira, mas chuva não chegou à área urbana de Aquidauana e Anastácio
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