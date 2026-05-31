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ECONOMIA

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 16 milhões

Números sorteados são: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44

Redação

Publicado em 31/05/2026 às 07:35

Atualizado em 31/05/2026 às 10:48

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Mega Sena / Agencia Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.013 da Mega-Sena, realizado neste sábado (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 16 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44.

46 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.161,69 cada
2.918 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 861,70 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (2), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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