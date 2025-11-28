Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões

Números sorteados foram: 08 - 15 - 23 - 39 - 40 - 59
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.944 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (27). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 27 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 08 - 15 - 23 - 39 - 40 - 59
13 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 77.570,03 cada
1.536 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.082,17 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (29), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Atenção
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6
Polícia
Homem tinha mandado de prisão preventiva e é investigado por furtos e tentativa de homicídio
Saúde
Número de vínculos ativos chega a 48,9 milhões, o maior já registrado no país
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS