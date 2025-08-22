Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 10:34

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 28 milhões

Números sorteados foram: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55

Agência Brasil

Publicado em 22/08/2025 às 09:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.904 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 28 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55.

10 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 110.552,20 cada
1.190 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.531,33 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

• Sorturdo de MS acerta a quinta da Mega-Sena e ganha mais de R$ 52 mil

• Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Agosto Verde promove ação gratuita de combate à Leishmaniose em Anastácio

Clima Tempo

Tempo esquenta e máxima em Aquidauana é de 34ºC hoje

Geral

Plataformas devem remover propagandas de cigarros eletrônicos em 48h

Sites notificados têm dez dias úteis para relatar ações adotadas

Economia

Setor aéreo brasileiro bate recorde histórico de passageiros em julho

Publicidade

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3

ÚLTIMAS

Polícia

Homem é preso em Corumbá por descumprir medida protetiva e ameaçar ex

Prisão preventiva foi decretada pela Justiça diante da gravidade dos fatos e risco à integridade da mulher e seus familiares

Saúde

Casos de síndrome respiratória grave caem no país

Amazonas ainda têm alta de registros em crianças pequenas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo