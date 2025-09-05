Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

Números sorteados foram: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.910 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29
80 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.501,55 cada
4.834 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 613,82 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (6), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
