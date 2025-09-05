Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Apostas Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (6), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.910 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29 80 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.501,55 cada 4.834 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 613,82 cada >> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

