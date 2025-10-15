Acessibilidade

15 de Outubro de 2025 • 12:52

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

Números sorteados foram: 11 - 27 - 34 - 55 - 56 - 58

Agência Brasil

Publicado em 15/10/2025 às 08:22

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.927 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 11 - 27 - 34 - 55 - 56 - 58

43 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.167,65 cada
3.322 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 963,70 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

