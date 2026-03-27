Acessibilidade

27 de MarÃ§o de 2026 • 13:35

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Sorte

Mega-Sena acumula e prÃªmio principal vai para R$ 40 milhÃµes

NÃºmeros sorteados sÃ£o: 06 - 14 - 28 - 31 - 56 - 59

AgÃªncia Brasil

Publicado em 27/03/2026 Ã s 09:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mega Sena / Agencia Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.988 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (26). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 06 - 14 - 28 - 31 - 56 - 59

44 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.183,44 cada
2.443 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 985,14 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (28), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Leia TambÃ©m

â€¢ Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prÃªmio acumulado em R$ 17 milhÃµes

â€¢ Mega-Sena acumula e prÃªmio principal vai para R$ 17 milhÃµes

â€¢ Mega-Sena sorteia nesta terÃ§a-feira prÃªmio acumulado em R$ 13 milhÃµes

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

SaÃºde

SES orienta municÃ­pios a dar inÃ­cio imediato Ã  vacinaÃ§Ã£o contra a influenza

AtenÃ§Ã£o

Caixa paga Bolsa FamÃ­lia a beneficiÃ¡rios com NIS de final 6

Clima

Aquidauana tem previsÃ£o de chuva e mÃ¡xima de 35Â°C nesta quarta-feira

Corpo de homem desaparecido no Rio Aquidauana Ã© encontrado a 30 km do local de buscas

Oficina de Costura Afro ofereceÂ oportunidade de geraÃ§Ã£o de renda em Aquidauana

Sala do Empreendedor e Sebrae promovem workshopÂ para salÃµes de beleza em Aquidauana

Meio ambiente

COP 15 reÃºne autoridades para discutir financiamento para o Pantanal

Publicidade

AtenÃ§Ã£o

Pescadores beneficiados pelo Seguro-Defeso recebem 6º lote nesta terÃ§a

ÃšLTIMAS

Plantio

Escola estadual recebe apoio para cultivo de hortaliÃ§as em Aquidauana

A escola desenvolve um projeto de horta com o cultivo de hortaliÃ§as como alface, couve, rÃºcula, cebolinha, coentro, pimentÃ£o, tomate cereja e tomate salada

Cidade

MutirÃ£o Cidade Limpa comeÃ§a pela Vila Pinheiro em Aquidauana

As equipes executam serviÃ§os de limpeza urbana, com retirada de lixo, galhos e entulhos. Participam da aÃ§Ã£o servidores das Secretarias Municipais de ServiÃ§os Urbanos e Rurais e de SaÃºde e Saneamento

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo