Mega-Sena acumula e prÃªmio principal vai para R$ 50 milhÃµes

Mega Sena / Agencia Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.980 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 03 - 14 - 27 - 33 - 43 - 45
77 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 24.100,61 cada
5.245 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 583,20 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
