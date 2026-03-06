Acessibilidade

06 de MarÃ§o de 2026 • 11:38

Mega-Sena acumula e prÃªmio principal vai para R$ 50 milhÃµes

NÃºmeros sorteados foram: 03 - 14 - 27 - 33 - 43 - 45

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 06/03/2026 Ã s 08:57

Atualizado em 06/03/2026 Ã s 08:58

Mega Sena / Agencia Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.980 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 - 14 - 27 - 33 - 43 - 45

77 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 24.100,61 cada
5.245 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 583,20 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

