Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.912 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.



Os números sorteados foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59



68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.049,50 cada

3.851 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 991,05 cada



Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

