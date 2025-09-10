Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 12:57

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Números sorteados foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59

Da redação

Publicado em 10/09/2025 às 09:57

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.912 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59

68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.049,50 cada
3.851 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 991,05 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

