11 de MarÃ§o de 2026 • 13:39

Mega-Sena acumula e prÃªmio principal vai para R$ 65 milhÃµes

NÃºmeros sorteados foram: 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58

AgÃªncia Brasil

Publicado em 11/03/2026 Ã s 07:55

Mega Sena / Agencia Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.982 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (10). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 65 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58

27 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 87.399,64 cada
2.786 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.396,18 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

