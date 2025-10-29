Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões

Números sorteados foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.933 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50
12 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 85.025,66 cada
1.231 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.366,22 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
