Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.933 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7 milhões para o próximo sorteio.



Os números sorteados foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50



12 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 85.025,66 cada

1.231 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.366,22 cada



Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

