29 de Agosto de 2025 • 11:22

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Números sorteados foram: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56

Agência Brasil

Publicado em 29/08/2025 às 09:35

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.907 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56.

22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 49.173,21 cada
1.245 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.432,29 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Crescimento

População brasileira chega a 213,4 milhões de habitantes

