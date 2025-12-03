Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Números sorteados foram: 04 - 13 - 17 - 21 - 49 - 54
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.946 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 04 - 13 - 17 - 21 - 49 - 54
48 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.485,09 cada
2.672 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 665,80 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
