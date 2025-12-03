Acessibilidade

03 de Dezembro de 2025 • 08:54

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Números sorteados foram: 04 - 13 - 17 - 21 - 49 - 54

Agência Brasil

Publicado em 03/12/2025 às 08:22

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.946 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 13 - 17 - 21 - 49 - 54

48 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.485,09 cada
2.672 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 665,80 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Geral

MJSP cria ata nacional para compra de veículos híbridos na segurança

Serviços

Projeto Navio leva assistência e vigilância em saúde ao Pantanal

Geral

PMMS lança calendário com 75 cursos de formação e especialização em 2026

Capacitações serão ofertadas em Campo Grande e municípios do interior ao longo do ano

Atenção

Caixa conclui pagamento da parcela de novembro do Bolsa Família

Economia

Receita paga lote da malha fina de novembro

Ajuda

Cruz Vermelha faz campanha contra câncer de pele em Aquidauana e Anastácio

Os valores arrecadados serão destinados à compra de equipamentos de primeiros socorros, que servirão de suporte para os cursos e capacitações oferecidos pela entidade na região

Ocorrência

Morador de Anastácio perde R$ 34,6 mil em golpe eletrônico

O caso foi classificado pela Polícia Civil como furto qualificado mediante fraude

