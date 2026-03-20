Acessibilidade

20 de Março de 2026 • 12:22

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Sorte

Mega-Sena acumula e prÃªmio principal vai para R$ 8 milhÃµes

AgÃªncia Brasil

Publicado em 20/03/2026 Ã s 08:22

Atualizado em 20/03/2026 Ã s 08:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mega Sena / Agencia Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.986 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (19). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 05 - 13 - 26 - 41 - 53

33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 30.740,63 cada
2.117 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 789,87 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (21), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

AtenÃ§Ã£o

Caixa comeÃ§a a pagar Bolsa FamÃ­lia de marÃ§o

Parceria

Dia "B" da SaÃºde Bucal mobiliza municÃ­pios de MS para tratamento infantil

Acesso Ã  justiÃ§a

Governo de MS debate proteÃ§Ã£o de mulheres em fÃ³rum na sede da ONU

A apresentaÃ§Ã£o abordou desafios para ampliar o acesso Ã  justiÃ§a e fortalecer a rede de atendimento

TrÃ¡fico

PRF apreende quase 40 kg de skunk em duas aÃ§Ãµes na BR-262 em Miranda

Publicidade

SaÃºde

MS reforÃ§a o avanÃ§o das arboviroses em territÃ³rios indÃ­genas

ÃšLTIMAS

OcorrÃªncia

Carreta interdita acesso ao IFMS apÃ³s entrar por engano em Aquidauana

O caso ocorreu na Rua JosÃ© Tadao Arima, via que tambÃ©m dÃ¡ acesso ao aeroclube

JustiÃ§a

Defensoria articula parceria para ampliar atendimento psicolÃ³gico a internos em CorumbÃ¡

A iniciativa tem o objetivo de viabilizar aÃ§Ãµes que contribuam para o fortalecimento da assistÃªncia psicolÃ³gica nas unidades prisionais masculina e feminina do municÃ­pio

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo