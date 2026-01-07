Acessibilidade

07 de Janeiro de 2026 • 10:02

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões

Números sorteados foram: 10 -18 - 21- 24 - 43 - 47

Agência Brasil

Publicado em 07/01/2026 às 07:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.956 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (6). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 10 -18 - 21- 24 - 43 - 47

23 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.485,37 cada

2.703 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 890,44 cada

Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

• Mega da Virada premia 6 apostas; cada uma vai receber R$ 181,8 milhões

• Mega da Virada 2025 tem sorteio adiado para hoje

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Prejuízo e risco

Acidentes derrubam um poste a cada três dias em Mato Grosso do Sul

Infraestrutura

 Aquidauana intensifica manutenção de ruas sem pavimentação em bairros da cidade

Transporte

Governo planeja novo aeródromo para Aquidauana já em 2026

Projeto integra pacote de R$ 250 milhões em investimentos para a nova malha aeroviária sul-mato-grossense

Trânsito

Prazo para pagamento à vista do IPVA vence nesta segunda-feira

Publicidade

Serviço Militar

Aberto o prazo para Alistamento militar de 2026

ÚLTIMAS

Ocorrência

Polícia Civil recupera ursos de pelúcia furtados de máquina em Anastácio

O crime aconteceu quando cinco pessoas danificaram uma máquina de pegar ursinhos instalada na calçada de um restaurante

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferida em Aquidauana

A ocorrência mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo