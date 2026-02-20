Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 105 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 03 - 10 - 12 - 19 - 37 -40
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
O prêmio do concurso 2.974 da Mega-Sena acumulou nesta quinta-feira (19).
A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado no dia 21 de fevereiro, é de R$ 105 milhões.
Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 03 - 10 - 12 - 19 - 37 -40.
Na quina, 108 apostas acertaram. Cada uma vai receber o valor de R$ 27.143,02.
Outras 7.587 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 636,88 cada.
Atenção
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2
Caixa começa hoje a pagar Bolsa Família de fevereiro
Abertas as inscrições para o processo seletivo do Bolsa Atleta e Técnico 2026 de MS
Tecnologia
Não há pré-requisitos para participar da formação gratuita
Educação
Consulta deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS