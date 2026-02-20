Acessibilidade

20 de Fevereiro de 2026 • 20:26

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 105 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 03 - 10 - 12 - 19 - 37 -40

Agência Brasil

Publicado em 20/02/2026 às 16:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

O prêmio do concurso 2.974 da Mega-Sena acumulou nesta quinta-feira (19).

A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado no dia 21 de fevereiro, é de R$ 105 milhões.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 03 - 10 - 12 - 19 - 37 -40.

Na quina, 108 apostas acertaram. Cada uma vai receber o valor de R$ 27.143,02.

Outras 7.587 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 636,88 cada.

Leia Também

• Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 72 milhões

• Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 62 milhões

• Concurso 2.971: Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 55 milhões

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Justiça

Defensoria garante remição de pena por aprovação no Enem a assistido preso em MS

Memória

Fórum garante participação de voz indígena na construção de políticas públicas

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2

Caixa começa hoje a pagar Bolsa Família de fevereiro

Abertas as inscrições para o processo seletivo do Bolsa Atleta e Técnico 2026 de MS

Saúde

Telessaúde de MS lidera cobertura no Centro-Oeste e cresce mais de 500%

Publicidade

Atenção

Veja dicas para proteger seu celular de golpes virtuais no carnaval

ÚLTIMAS

Tecnologia

Hackers do Bem abre 25 mil vagas para formação em cibersegurança

Não há pré-requisitos para participar da formação gratuita

Educação

Fies 2026: pré-seleção da chamada única será divulgada nesta quinta

Consulta deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo