01 de Fevereiro de 2026 • 12:30

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 130 milhões

Setenta e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 59 mil. 

Agência Brasil

Publicado em 01/02/2026 às 10:16

Atualizado em 01/02/2026 às 10:22

Mega-Sena / Agência Brasil

O prêmio do concurso 2.967 da Mega-Sena acumulou neste sábado (31). Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 01 - 06 - 38 - 47 - 56 - 60.

A estimativa de prêmio do próximo concurso, que corre dia 3 de fevereiro, é de R$ 130 milhões.

Setenta e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 59 mil.

Outras 6.741 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 1.039,98 cada.

