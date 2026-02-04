Acessibilidade

04 de Fevereiro de 2026 • 09:16

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 144 milhões

Apostadores não acertaram as seis dezenas do concurso 2.968

Agência Brasil

Publicado em 04/02/2026 às 07:55

Atualizado em 04/02/2026 às 08:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

O prêmio do concurso 2.968 da Mega-Sena acumulou nesta terça-feira (3).

A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado no dia 5 de fevereiro, é de R$ 144 milhões.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 10 - 11 - 22 - 26 - 36 - 46

Oitenta e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 52.559,29.

Outras 6.705 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 1.059,53 cada.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 130 milhões

• Prêmio de R$ 115 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

• Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai a R$ 115 milhões

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Justiça

MPMS apresenta Projeto Acolhida às cidades de Jardim e Guia Lopes da Laguna

Mobilidade social

MS alia crescimento econômico e inclusão para melhorar a vida da população

Perigo

Tubarão-cabeça-chata é provável espécie que atacou garoto em Olinda

O corpo do adolescente morto após ataque de tubarão em Olinda, na região metropolitana do Recife, foi enterrado na tarde desta sexta (30)

Atenção

Caixa conclui pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família

Publicidade

Educação

Segurança pública reforça ações e orientações na volta às aulas

ÚLTIMAS

Tragédia

Tempestade histórica isola famílias e destrói pontes em Corguinho

Equipes estão em campo realizando vistorias e sinalizando os pontos críticos

Capacitação

Aquidauana promove palestra sobre formalização de empreendedores

A atividade ocorreu na semana passada, no dia 28, na Sala do Empreendedor, localizada na Estação Ferroviária

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo