Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 144 milhões

Apostadores não acertaram as seis dezenas do concurso 2.968
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
O prêmio do concurso 2.968 da Mega-Sena acumulou nesta terça-feira (3).
A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado no dia 5 de fevereiro, é de R$ 144 milhões.
Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 10 - 11 - 22 - 26 - 36 - 46
Oitenta e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 52.559,29.
Outras 6.705 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 1.059,53 cada.
