Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 38 milhões

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

O concurso 2.815 da Mega-Sena não teve acertador nesta terça-feira (14). O prêmio acumulou, estimado em R$ 38 milhões.



Os números sorteados foram: 05 - 20 - 28 - 38 - 50 - 53.



No total, 38 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 75.919,13. Mais 3.288 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.253,44.



Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h de quinta-feira (16).