Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 62 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 09 - 10 - 15 - 46 - 49 - 51
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
O prêmio do concurso 2.972 da Mega-Sena acumulou nesta quinta-feira (12).
A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado no dia 14 de fevereiro, é de R$ 62 milhões.
Na quina, 55 apostas acertaram. Cada uma vai receber o valor de R$ 41.264,65.
Outras 3.582 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 1.044,39 cada.
