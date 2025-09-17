Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 33 milhões

Dezenas sorteadas foram 10 - 11 - 15 - 38 - 52 - 60
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2915 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (16).
As dezenas foram 10 - 11 - 15 - 38 - 52 - 60.
Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 33 milhões no próximo concurso, que será realizado na quinta-feira (18).
Trinta e três apostas acertaram a quina e vão receber prêmio de R$ 50.164,01.
Já o prêmio para cada jogo com quatro dezenas certas é de R$ 1.030,47 e será pago a 2.648 apostas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
Criança de 7 anos morre em colisão entre carros na Capital
Padrasto é preso por estupro de criança de 7 anos em Campo Grande
Criança fica ferida após acidente entre bicicleta e carreta em Aquidauana
Empregos
Trimestre encerrado em julho teve recorde de vagas com carteira
Tragédia
A informação foi confirmada pelo filho do pecuarista; chovia na região no momento da queda
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS