Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 33 milhões

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2915 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (16).



As dezenas foram 10 - 11 - 15 - 38 - 52 - 60.



Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 33 milhões no próximo concurso, que será realizado na quinta-feira (18).



Trinta e três apostas acertaram a quina e vão receber prêmio de R$ 50.164,01.



Já o prêmio para cada jogo com quatro dezenas certas é de R$ 1.030,47 e será pago a 2.648 apostas.

