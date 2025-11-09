Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 67 milhões

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas na noite desse sábado (8) em São Paulo,



O prêmio do Concurso 2.938 ficou acumulado em R$ 67 milhões. Os números sorteados foram: 10 - 14 - 15 - 35 - 44 - 56.



Cinco apostadores acertaram cinco dezenas e receberão, cada um, R$ R$ 44.047,10.



Os 4.955 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 952,43.



O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (11).



As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

