09 de Novembro de 2025 • 13:58

Sorte

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 67 milhões

Números sorteados foram 10 - 14 - 15 - 35 - 44 e 56

Agência Brasil

Publicado em 09/11/2025 às 10:26

Atualizado em 09/11/2025 às 10:28

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas na noite desse sábado (8) em São Paulo,

O prêmio do Concurso 2.938 ficou acumulado em R$ 67 milhões. Os números sorteados foram: 10 - 14 - 15 - 35 - 44 - 56.

Cinco apostadores acertaram cinco dezenas e receberão, cada um, R$ R$ 44.047,10.

Os 4.955 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 952,43.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (11).

As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

Serviços

PRF alerta: vídeo de policial rodoviário federal anunciando CNH é fraude

Atenção

Detran-MS realiza leilão online com 121 veículos aptos a circular

Geral

Bombeiros socorrem ciclista ferido após queda em Corumbá

Homem de 53 anos teve fratura e escoriações após acidente na Popular Velha

Geral

Formatura do projeto "Bombeiro na Escola" será no segunda-feira

Clima

Aquidauana tem previsão de calor e pancadas de chuva nesta quinta-feira

Polícia

PRF apreende R$ 200 mil em dinheiro durante fiscalização na BR-262 em Corumbá

Valor estava escondido em um pacote no interior de um ônibus interestadual

Educação

Miranda abre processo seletivo para professores da rede municipal em 2026

Inscrições estarão abertas de 9 a 12 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet

