31 de Agosto de 2025 • 12:44

Sorte

Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 14 milhões

Os números sorteados foram: 20 35 36 37 38 50.

Da redação

Publicado em 31/08/2025 às 08:05

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.908 da Mega-Sena, realizado no sábado (30). Os números sorteados foram: 20 – 35 – 36 – 37 – 38 – 50.

Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (2), é de R$ 14 milhões.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 30 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 54.694,54. Outras 2.049 apostas ganharam R$ 1.319,99 por terem acertado quatro números.

Inmet

Previsão é de chuvas isoladas e máxima de 37ºC em Aquidauana

