Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 14 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.908 da Mega-Sena, realizado no sábado (30). Os números sorteados foram: 20 – 35 – 36 – 37 – 38 – 50.
Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (2), é de R$ 14 milhões.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, 30 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 54.694,54. Outras 2.049 apostas ganharam R$ 1.319,99 por terem acertado quatro números.
