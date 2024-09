Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 16 milhões

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

O sorteio da Mega-Sena realizado na noite desta quinta-feira (26) não teve nenhum vencedor na faixa principal, e o prêmio acumulou. A estimativa da Caixa Econômica Federal é que o próximo sorteio, marcado para sábado (28), pague R$ 16 milhões para quem acertar as seis dezenas.



As dezenas sorteadas foram: 05 – 12 – 32 – 38 – 44 – 56.



Ganhadores da Quina e Quadra



Embora ninguém tenha levado o prêmio máximo, 90 apostas acertaram a Quina (cinco números) e cada ganhador vai receber R$ 25.634,27. Já na Quadra (quatro números), 5.797 apostas foram premiadas, com um valor individual de R$ 567,77.



Como participar



Para concorrer ao prêmio acumulado, os apostadores podem registrar suas apostas até às 18h (horário de Brasília) do próximo sábado (28). A aposta simples custa R$ 5,00 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou por meio dos canais digitais da Caixa, como o site das Loterias Caixa e o aplicativo oficial.



A Mega-Sena é o maior concurso de loterias do Brasil, com sorteios realizados duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados. O prêmio acumulado pode mudar a vida de qualquer ganhador, garantindo uma fortuna considerável para investir ou realizar sonhos.