Mega-Sena acumula e próximo sorteio será de R$ 66 milhões

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

Ninguém acertou os seis números da sorte e a Mega-Sena acumulou. O próximo sorteio, na terça-feira (16), pode pagar R$ 66 milhões. Os números sorteados foram: 07, 15, 19, 35, 40 e 42.



No Estado, três apostas acertaram a quina. Os sortudos levaram para casa R$ 41.893,09 cada. As apostas simples são de Campo Grande, Coxim e Paranaíba.



Ao todo, 99 apostas acertaram a quina e 6.276 a quadra. No Estado, 77 jogos acertaram a quadra e recebem o prêmio de R$ 944,05. Um bolão de Guia Lopes da Laguna, com 14 cotas, levou o prêmio de R$ 5.664,26. Dividindo o valor igualmente entre os jogadores, cada um recebe R$ 404,57.



O próximo sorteio acontece às 20h de terça-feira (16). Cada aposta simples custa R$ 5 e a pessoa pode jogar através das lotéricas ou pelo site da Caixa.