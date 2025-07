Mega-Sena acumula e vai a R$ 28 milhões

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

O sorteio do concurso 2.884 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (5), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e a estimativa do prêmio para o próximo sorteio é de R$ 28 milhões.



Veja os números sorteados: 05 - 31 - 34 - 37 - 52 - 56.



5 acertos - 87 apostas ganhadoras: R$ 26.769,73



4 acertos - 3.427 apostas ganhadoras: R$ R$ 970,84



O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (8).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!