Mega-Sena acumula e vai a R$ 38 milhões; MS tem 18 apostas premiadas na quadra

A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860 / Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou a faixa principal do concurso 3.044 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (13), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, marcado para a manhã de domingo (16), é de R$ 38 milhões. Mato Grosso do Sul teve 18 apostas contempladas na quadra.

Os seis números sorteados foram os seguintes: 04 - 15 - 17 - 40 - 55 - 58.

Em todo o país, 16 apostas fizeram a quina e terão direito ao valor individual de R$ 61.152,83. Já na quadra, cada um dos 1.252 bilhetes premiados renderá R$ 1.288,19. Os valores podem ser maiores em casos de apostas com mais dezenas marcadas ou bolões.

Em Mato Grosso do Sul, a quadra premiou 10 bilhetes em Campo Grande, três em Dourados e Ponta Porã e um em Costa Rica e Três Lagoas.

O concurso 3.044 da Mega-Sena teve arrecadação total de R$ 24.553.884,00.

A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860. É possível marcar até 20 dezenas nos bilhetes - o valor é de R$ 232.560, com chance de ganho aumentando para uma em 1.292.