Mega-Sena acumula e vai a R$ 50 milhões; MS tem 51 prêmios na quadra

A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860 / Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.046 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (18), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio.

As seis dezenas sorteadas foram: 16 - 23 - 24 - 33 - 36 - 52. A arrecadação total, segundo a Caixa Econômica Federal, chegou a R$ 48.118.878,00.

Na faixa da quina, 38 bilhetes foram contemplados, com prêmio individual de R$ 50.460,11. Já a quadra teve 3.041 apostas ganhadoras, que receberam R$ 1.039,35 cada em casos de marcações simples.

Em Mato Grosso do Sul, 51 bilhetes acertaram quatro dezenas. Campo Grande concentrou o maior número, com 16 apostas premiadas, seguida por Dourados, com seis, e Corumbá, com quatro.

Também houve três volantes premiados em Ivinhema; dois em Camapuã, Coxim, Mundo Novo e Ponta Porã; e um em Bataguassu, Bonito, Corguinho, Guia Lopes da Laguna, Itaquiraí, Jardim, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Rio Brilhante, Rio Negro, São Gabriel do Oeste, Sonora e Três Lagoas.

Os valores informados para a premiação correspondem às apostas simples e podem ser maiores nos casos de jogos com mais dezenas marcadas ou realizados por meio de bolões, conforme a quantidade de cotas e a modalidade da aposta.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na noite desta quinta-feira (20).

A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860. É possível marcar até 20 dezenas nos bilhetes - o valor é de R$ 232.560, com chance de ganho aumentando para uma em 1.292.