Mega-Sena acumula em R$ 48 milhões

Prêmio será sorteado na próxima terça-feira
Mega-Sena / Marcelo Brandt/G1
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.917 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (20), em São Paulo.
Assim, o prêmio acumulou e está previsto o próximo sorteio, na terça-feira (23), em R$ 48 milhões.
Os números sorteados foram: 06 - 19 - 38 - 41 - 46 - 57.
Portanto, 5 acertos: 48 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 49.174,73; 4 acertos: 3.456 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.125,79.
