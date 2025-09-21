Acessibilidade

21 de Setembro de 2025 • 16:11

Geral

Mega-Sena acumula em R$ 48 milhões

Prêmio será sorteado na próxima terça-feira

Redação

Publicado em 21/09/2025 às 11:40

Mega-Sena / Marcelo Brandt/G1

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.917 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (20), em São Paulo.

Assim, o prêmio acumulou e está previsto o próximo sorteio, na terça-feira (23), em R$ 48 milhões.

Os números sorteados foram: 06 - 19 - 38 - 41 - 46 - 57.

Portanto, 5 acertos: 48 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 49.174,73; 4 acertos: 3.456 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.125,79.

