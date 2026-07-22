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Mega-Sena acumula, mas 30 apostas de MS faturam prêmios na quadra

Faixa das quatro dezenas pagou valor mínimo de R$ 1.266,03 no sorteio desta terça-feira; Campo Grande e Dourados concentraram mais de metade das premiações

Redação O Pantaneiro

Publicado em 22/07/2026 às 08:31

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A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 6,00 / Agência Brasil

Acumulada na faixa principal, a Mega-Sena premiou 30 apostas de Mato Grosso do Sul que acertaram a quadra no concurso 3.034, realizado na noite desta terça-feira (21), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os seis números sorteados foram: 08 - 28 - 30 - 37 - 39 - 60.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 22 apostas acertaram a quina. Nessa faixa, o valor correspondente a cada bilhete premiado foi de R$ 79.843,32.

Já a quadra rendeu prêmio mínimo de R$ 1.266,03 para cada aposta vencedora, com exceção de alguns bolões e bilhetes com sete números, que receberam valores proporcionais às cotas.

Em Mato Grosso do Sul, a faixa dos quatro acertos premiou 10 apostas em Campo Grande, seis em Dourados, três em Paranaíba, duas em Corumbá e Sete Quedas, além de Amambai, Caarapó, Ivinhema, Maracaju, Nioaque, São Gabriel do Oeste e Taquarussu, com um bilhete premiado em cada uma dessas sete cidades.

A arrecadação total do concurso 3.034 foi de R$ 44.080.338,00. Para o próximo sorteio, que será realizado na noite desta quinta-feira (23), a Caixa estima um prêmio de R$ 62 milhões para quem acertar as seis dezenas.

A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860. É possível marcar até 20 dezenas nos bilhetes - o valor é de R$ 232.560, com chance de ganho aumentando para uma em 1.292.

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