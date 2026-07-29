Mega-Sena acumula, mas 65 apostas de MS acertam a quadra no concurso 3.037

A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860 / Agência Brasil

A Mega-Sena voltou a acumular na faixa principal, mas 68 apostas de Mato Grosso do Sul foram premiadas na quadra no concurso 3.037, realizado na noite desta terça-feira (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram 02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54. Na quina, 38 apostas em todo o país faturaram, cada uma, R$ 63.121,17. Já a quadra contemplou 3.447 bilhetes, com prêmio individual de R$ 1.147,01. Podem haver valores maiores em casos de volantes com mais dezenas ou bolões.

Ao todo, Mato Grosso do Sul teve 68 apostas premiadas na quadra, sendo 30 em Campo Grande, sete em Dourados, três em Jardim, duas em Aparecida do Taboado, duas em Batayporã, duas em Maracaju, duas em Sonora e uma aposta em Água Clara, Angélica, Bonito, Cassilândia, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Fátima do Sul, Itaporã, Ivinhema, Juti, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Tacuru e Três Lagoas.

Ao todo, a Caixa Econômica Federal arrecadou R$ 60.192.492,00 com as apostas do concurso.

Para o próximo sorteio, marcado para a noite desta quinta-feira (30), a Caixa estima um prêmio de R$ 86 milhões para quem acertar a faixa principal.

A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860. É possível marcar até 20 dezenas no volante — neste caso, o valor da aposta chega a R$ 232.560,00, elevando a probabilidade de acerto para uma em 1.292.