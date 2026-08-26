Mega-Sena acumula, mas paga quase R$ 1 mil para 35 apostas em MS

A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860 / Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 3.049 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (25), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Mato Grosso do Sul teve 35 bilhetes premiados na quadra.

Os números sorteados foram os seguintes: 06 - 13 - 36 - 43 - 53 - 55. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a arrecadação total do concurso foi de R$ 23.179.884,00.

Em todo o país, 22 apostas realizaram a quina e terão direito ao prêmio individual mínimo de R$ 41.986,04. Na quadra, cada um dos 1.567 ganhadores espalhados pelo Brasil vai receber - ao menos - R$ 971,64. A premiação pode ser maior em caso de volantes com mais números marcados ou bolões.

Em Mato Grosso do Sul, a faixa das quatro dezenas premiou 18 apostas em Campo Grande, três em Rio Brilhante, duas em Ponta Porã, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas e uma em Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Eldorado, Figueirão, Jardim, Nova Andradina e Paraíso das Águas. Os 35 bilhetes foram com marcações simples de seis números, ou seja, com premiação de R$ 971,64.

O concurso 3.050 da Mega-Sena será realizado na noite desta quinta-feira (27), com prêmio estimado em R$ 25 milhões para quem acertar a faixa principal.

A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860. É possível marcar até 20 dezenas nos bilhetes - o valor é de R$ 232.560, com chance de ganho aumentando para uma em 1.292.

