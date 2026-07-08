Mega-Sena acumula na faixa principal, mas volta a premiar aposta de Aquidauana na quadra

Sorteio aconteceu na noite desta terça-feira; faixa de quatro números saiu para o município pelo quarto concurso seguido
Concurso 3028 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira / Wilson Dias/Agência Brasil
Pelo quarto sorteio consecutivo, uma aposta de Aquidauana acertou a faixa da quadra da Mega-Sena. O concurso 3.028 foi realizado na noite desta terça-feira (07), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), sem ganhadores na faixa principal.
Os seis números sorteados foram os seguintes: 02 - 10 - 11 - 25 - 51 - 56.
Conforme informações da Caixa Econômica Federal, 61 apostas realizaram a quina, das quais quatro foram registradas em Campo Grande. Nessa faixa, o prêmio é de R$ 29.711,79 para cada uma.
Já a quadra saiu para 4.012 apostas e vai render R$ 744,64 para cada uma. Em Aquidauana, o bilhete foi registrado na Loteria Trevo da Sorte, na modalidade simples, ou seja, quando se paga R$ 6,00 para marcar apenas os seis números convencionais. Também é possível apostar em mais dezenas, mas o preço aumenta conforme a quantidade escolhida.
O concurso 3029 da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (09), com prêmio acumulado de R$ 45 milhões para quem acertar a faixa principal.
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