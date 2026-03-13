13 de Março de 2026 • 16:33

Mega-Sena acumula novamente e prÃªmio principal fica em R$ 75 milhÃµes

Publicado em 13/03/2026 Ã s 07:55

Mega Sena / Agencia Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.983 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 - 15 - 30 - 32 - 40 - 52

35 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 68.098,14 cada
2.957 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.328,62 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Leia TambÃ©m

â€¢ Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prÃªmio acumulado em R$ 65 milhÃµes

â€¢ Mega-Sena acumula e prÃªmio principal vai para R$ 65 milhÃµes

â€¢ Mega-Sena sorteia nesta terÃ§a-feira prÃªmio acumulado em R$ 60 milhÃµes

VEJA TAMBÃ‰M

Estado

ConferÃªncia de Defensores PÃºblicos debate desafios dos consumidores na era digital

JustiÃ§a

Gaeco deflagra OperaÃ§Ã£o Pombo Sem Asas em MS

Oportunidade

MS abre processo seletivo para programa de estÃ¡gio

TJMS abre inscriÃ§Ãµes para estÃ¡gio em Direito na comarca de Terenos

InscriÃ§Ãµes para estÃ¡gio e residÃªncia no MPMS seguem abertas atÃ© 9 de fevereiro

MPMS abre seleÃ§Ã£o com vagas para estÃ¡gio e residÃªncia em Aquidauana

21 Dias de Ativismo

Cidadania promove campanha pela EliminaÃ§Ã£o da DiscriminaÃ§Ã£o Racial e Religiosa

GestÃ£o

Empresas de MS podem se inscrever para receber o Selo Social "Empresa Amiga da Mulher"

AtenÃ§Ã£o

Evento apresentarÃ¡ Plano Municipal de GestÃ£o de ResÃ­duos SÃ³lidos em Aquidauana

A atividade serÃ¡ realizada no auditÃ³rio da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o (SEMED), na Vila Cidade Nova

Oportunidade

Comarca de Aquidauana abre processo seletivo para estagiÃ¡rios

As inscriÃ§Ãµes podem ser realizadas atÃ© o dia 10 de abril, das 12 Ã s 18 horas

