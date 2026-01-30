Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai a R$ 115 milhões

Números sorteados foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.966 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (29). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 115 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53
68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.520,02 cada
5.798 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 976,66 cada
Esse foi o 11º sorteio seguido da Mega-Sena sem ganhadores do prêmio principal.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (31), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Investimento
O governador ressaltou que Mato Grosso do Sul é um estado jovem em pleno crescimento, muito fruto do seu ambiente de segurança
Trânsito
Acidente aconteceu no cruzamento da rua Pandiá Calógeras com a rua Manoel Antônio Paes de Barros,
Oportunidade
As vagas estão disponíveis para Aquidauana, Anastácio, zona rural e outras cidades, e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS