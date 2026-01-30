Acessibilidade

30 de Janeiro de 2026 • 11:20

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai a R$ 115 milhões

Números sorteados foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53

Agência Brasil

Publicado em 30/01/2026 às 07:55

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.966 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (29). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 115 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53

68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.520,02 cada
5.798 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 976,66 cada
Esse foi o 11º sorteio seguido da Mega-Sena sem ganhadores do prêmio principal.

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (31), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Deixe a sua opinião

