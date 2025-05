Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 100 milhões

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.864 da Mega-Sena, realizado neste sábado (17). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio.



Os números sorteados foram: 05 – 06 – 15 – 17 – 31 – 53



77 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 64.445,11 cada

7.767 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 912,70 cada



Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (20), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

