27 de Fevereiro de 2026 • 13:29

Sorte

Mega-sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 145 milhões

Números sorteados foram: 08 - 19 - 27 - 32 - 38 - 52

Agência Brasil

Publicado em 27/02/2026 às 08:23

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.977 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (26). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 145 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 08 - 19 - 27 - 32 - 38 - 52

118 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.510,78 cada
7.699 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 846,60 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (28), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Economia

Mulheres de Aquidauana participam do Delas Day 2026 em Campo Grande

A ação integra iniciativas voltadas ao incentivo ao empreendedorismo feminino e à ampliação de oportunidades para mulheres do município

Polícia

Foragido condenado por violência doméstica é preso em Aquidauana

Considerado foragido da Justiça, ele foi localizado no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana

