Mega-sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 145 milhões

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.977 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (26). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 145 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 08 - 19 - 27 - 32 - 38 - 52
118 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.510,78 cada
7.699 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 846,60 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (28), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
