Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 52 milhões

Agencia Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.996 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 07 - 09 - 27 - 38 - 49 - 52

78 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 25.112,52 cada

4.220 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 765,10 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.