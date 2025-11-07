Acessibilidade

07 de Novembro de 2025 • 14:59

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Números sorteados foram: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52

Da redação

Publicado em 07/11/2025 às 07:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.937 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (6). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52

68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 32.512,40 cada
4.467 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 815,81 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (8), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 48 milhões

• Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões

• Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 41 milhões

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Bombeiros socorrem ciclista ferido após queda em Corumbá

Geral

Formatura do projeto "Bombeiro na Escola" será no segunda-feira

Clima

Aquidauana tem previsão de calor e pancadas de chuva nesta quinta-feira

Aquidauana oferece 31 vagas de emprego nesta quarta-feira

Aquidauana pode ter calor de até 38°C e risco de chuva com granizo nesta quarta-feira

IFMS de Aquidauana terá 40 vagas em cursos técnicos gratuitos

Socorro

Vizinha salva idosa de 74 anos após perceber ausência

Publicidade

Economia

Comissão do Senado aprova isenção do IR para quem ganha até RS 5 mil

ÚLTIMAS

Cidades

Ponte na MS-448 é liberada após conclusão de reparos em Miranda

Serviço realizado pela Agesul, em parceria com o Governo do Estado, garante mais segurança e mobilidade na região

Economia

Evento do Sicredi conecta produtores e investidores no coração do Pantanal

Em Aquidauana, evento Invest+Agro promoveu troca de conhecimento, parcerias e soluções para o fortalecimento do agronegócio regional

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo