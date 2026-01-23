Acessibilidade

23 de Janeiro de 2026 • 22:56

Sorte

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 63 milhões

Números sorteados foram: 06 - 20 - 34 - 44 - 53 - 57

Agência Brasil

Publicado em 23/01/2026 às 21:01

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.963 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (22). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 63 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 06 - 20 - 34 - 44 - 53 - 57

31 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 70.338,73 cada
2.684 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.339,13 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (24), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

