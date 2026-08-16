Acessibilidade

16 de Agosto de 2026 • 20:44

Buscar

Últimas notícias
X
SORTEIO

Mega-sena acumula para R$ 45 milhões; confira os números

Cinco acertos renderam R$ 89 mil a 22 apostadores

Agencia Brasil

Publicado em 16/08/2026 às 12:23

Atualizado em 16/08/2026 às 14:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mega Sena / Agencia Brasil

O prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 45 milhões na manhã deste domingo (16), segundo a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados no Concurso 3045 foram 23, 29, 33, 42, 43 e 57.

Um total de 22 apostas conseguiu acertar cinco dezenas e levou o prêmio de R$ R$ 89.393,18. Mais 2.912 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.113,23.

Novas apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira (18). Às 20h, ocorrerá o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Loterias

Mega-Sena acumula e vai a R$ 38 milhões; MS tem 18 apostas premiadas na quadra

Oportunidades

Vagas para Papai Noel oferecem salários de até R$ 22 mil em MS

Loterias

Aposta de Rondônia leva R$ 3 milhões na Mega-Sena; MS registra 68 quadras

Maioria das apostas do estado premiadas na faixa das quatro dezenas é de Campo Grande; prêmio mínimo é de 440,09

Comércio exterior

Exportações de MS crescem 12,7% até julho, puxadas pela soja

Publicidade

QUEM SERÁ?

Sortudo de MS leva mais de meio milhão na Lotofácil

ÚLTIMAS

PARABÉNS, AQUIDAUANA!

Sábado de aniversário terá céu claro e calor em Aquidauana

Aquidauana comemora 134 anos neste sábado (15) com tempo firme, temperaturas elevadas e nenhuma previsão de chuva

Operação Auditus

Prefeitura de Nioaque levou suspeitas sobre contrato ao MP antes de operação

Ofício da administração municipal apontou possíveis inconsistências em contrato com empresa investigada; à época, Secretaria de Governo questionou pagamentos, procedimentos médicos e aumento dos valores contratados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo