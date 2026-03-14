Mega-Sena acumulada sorteia neste sÃ¡bado prÃªmio de R$ 75 milhÃµes

Apostas podem ser feitas atÃ© as 20h, horÃ¡rio de BrasÃlia
Mega Sena / Agencia Brasil
As seis dezenas do concurso 2.984 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 75 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Cuidado
PopulaÃ§Ã£o deve evitar Ã¡reas abertas, nÃ£o se abrigar debaixo de Ã¡rvores e redobrar cuidados no trÃ¢nsito durante tempestades
Oportunidade
As vagas sÃ£o dinÃ¢micas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitaÃ§Ã£o do empregador
Clima
Inmet indica temperatura mÃnima de 23ºC e mÃ¡xima de 37ºC
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