Mega-Sena: aposta de Cruzeiro (SP) fatura quase R$ 60 milhões sozinha

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

Uma aposta da cidade de Cruzeiro, no inteior de São Paulo, faturou sozinha o prêmio de quase R$ 60 milhões da Mega-Sena sorteado pela Caixa Ecônomica Federal na noite de sábado (5).



Os números sorteados no Concurso 2.849 foram 13, 19, 25, 29 ,31 e 43.



O novo milionário fez uma aposta simples, de seis números, com um bilhete físico, comprado na Lotérica Mantiqueira.



Além do prêmio principal, 164 apostas acertaram cinco números, o que rendeu R$ 28.753,18 a cada uma delas.



O prêmio de quatro acertos teve 8.506 apostas vencedoras, que passam a valer R$ 791,96.



O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (8), com prêmio estimado em R$ 25 milhões.



A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5, e a chance de vencer com ela é de uma em 50.063.860.