Mega-Sena: aposta de Cuiabá fatura sozinha quase R$ 202 milhões

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

Uma aposta de Cuiabá, no Mato Grosso, acertou sozinha os seis números da Mega-Sena sorteados na noite de sábado (9) e faturou o prêmio de R$ 201.963.763,26 do concurso 2795.



A sortuda ou o sortudo fez uma aposta física simples, de apenas seis números, que custa R$ 5, e acertou todos os palpites.



Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal foram 13, 16, 33, 43, 46, 55.



Com cinco acertos, 242 apostas ganharam R$ 49.426,51. Além disso, 19.146 apostas fizeram quatro acertos e vão render R$ 892,48.



O próximo concurso da Mega-Sena terá seu sorteio em 13 de novembro, e o prêmio será de R$ 3,5 milhões.