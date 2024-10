Mega-sena muda sorteio para sexta-feira devido o feriado

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

O prêmio da Mega-Sena está acumulado em um valor estimado de R$ 25 milhões e as apostas para o próximo sorteio já estão abertas. Veja como você pode tentar a sorte de ganhar essa bolada toda.



As apostas na Mega podem ser feitas sempre até às 19 horas do dia do sorteio. Nesse caso, o sorteio será na noite de sexta-feira, dia 11, a partir das 20 horas.



Normalmente os sorteios da Mega-Sena acontecem nas terças, quintas e sábados, nessa semana, porém, será um pouco diferente porque no sábado, dia 12, é o feriado de Nossa Senhora Aparecida e não haverá sorteios nesse dia.



Mas voltando às apostas, elas custam a partir de R$ 5 e podem ser feitas as Lotéricas da Caixa ou pela internet - pelo site ou pelo app das loterias.