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SORTEIO

Mega-Sena não tem acertador e prêmio sobe para R$ 36 milhões

Números sorteados são: 11 - 15 - 20 - 21 - 38 - 48

Agencia Brasil

Publicado em 30/08/2026 às 17:09

Atualizado em 30/08/2026 às 17:11

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Mega Sena / Agencia Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.051 da Mega-Sena, realizado neste domingo (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 11 - 15 - 20 - 21 - 38 - 48

35 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 55.635,04 cada
2.706 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.186,14 cada

Apostas
O próximo concurso será na terça-feira (1º). As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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