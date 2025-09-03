Acessibilidade

03 de Setembro de 2025

Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 33 milhões

Dezenas sorteadas foram: 08 - 21 - 31 - 41 - 53 - 58

Agência Brasil

Publicado em 03/09/2025 às 09:30

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

O concurso 2.909 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2), não teve acertadores. O valor estimado pela Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio é de R$ 33 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 08 - 21 - 31 - 41 - 53 - 58.

A quina teve 19 apostas vencedoras, que irão receber R$ 81.227,49 cada. Outras 1.815 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.401,61.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa.

Leia Também

