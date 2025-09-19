Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

O concurso 2.916 da Mega-Sena não teve acertador nesta quinta-feira (19). O prêmio acumulou e irá para R$ 40 milhões no próximo concurso.



As dezenas sorteadas foram 05 - 11 - 16 - 27 - 40 - 45.



Cinquenta e três apostas acertaram a quina e vão receber prêmio de R$ 34.291,78.



Já o prêmio para cada jogo com quatro dezenas certas é de R$ 889,49 e será pago a 3.368 apostas.



O próximo concurso ocorrerá no sábado (20).

