Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas

Dezenas sorteadas foram 05 - 11 - 16 - 27 - 40 - 45
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
O concurso 2.916 da Mega-Sena não teve acertador nesta quinta-feira (19). O prêmio acumulou e irá para R$ 40 milhões no próximo concurso.
As dezenas sorteadas foram 05 - 11 - 16 - 27 - 40 - 45.
Cinquenta e três apostas acertaram a quina e vão receber prêmio de R$ 34.291,78.
Já o prêmio para cada jogo com quatro dezenas certas é de R$ 889,49 e será pago a 3.368 apostas.
O próximo concurso ocorrerá no sábado (20).
