19 de Setembro de 2025 • 10:53

Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas

Dezenas sorteadas foram 05 - 11 - 16 - 27 - 40 - 45

Da redação

Publicado em 19/09/2025 às 08:21

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

O concurso 2.916 da Mega-Sena não teve acertador nesta quinta-feira (19). O prêmio acumulou e irá para R$ 40 milhões no próximo concurso.

As dezenas sorteadas foram 05 - 11 - 16 - 27 - 40 - 45.

Cinquenta e três apostas acertaram a quina e vão receber prêmio de R$ 34.291,78.

Já o prêmio para cada jogo com quatro dezenas certas é de R$ 889,49 e será pago a 3.368 apostas.

O próximo concurso ocorrerá no sábado (20).

Leia Também

