Acessibilidade

13 de Agosto de 2025 • 11:04

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhões

Números sorteados foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60

Agência Brasil

Publicado em 13/08/2025 às 08:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.900 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 47 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60

53 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.487,59 cada
2.885 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.226,03 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 40 milhões

• Mega-Sena sem ganhadores e próximo sorteio estimado em R$ 40 milhões

• Prêmio acumulado em R$ 9 milhões da Mega-Sena é sorteado hoje

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Aposentados e pensionistas do Executivo Federal devem fazer prova de vida

Serviços

INSS: Senado aprova bônus para servidor acelerar análise de benefícios

Oportunidade

IBGE poderá contratar 9.580 temporários para pesquisas

IBGE lança programa de inteligência para fortalecer políticas públicas

Seis em cada dez quilombolas vivem em área rural, revela Censo do IBGE

Rendimentos de programas sociais crescem 72,7% entre 2019 e 2024, segundo IBGE

Inmet

Terça-feira em Aquidauana chega aos 30ºC

Publicidade

Emprego

Curso de Condutores Pantaneiros convoca jovens para entrevistas em Corumbá

ÚLTIMAS

Cidades

Jardim abre inscrições para suplentes do Conselho Tutelar

Eleição complementar vai escolher cinco membros para mandato até 2028

Serviços

TCE-MS oferece exames oftalmológicos gratuitos para servidores até sexta-feira

A unidade está equipada para fazer exames completos e oferecer orientações sobre possíveis problemas oculares

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo