Mega-Sena não tem ganhador no concurso 2.919; prêmio vai a R$ 80 mi

Dezenas sorteadas foram 03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
O concurso 2.919 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (25), não teve acertador das seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou para R$ 80 milhões. O próximo sorteio está marcado para sábado (27).
As seis dezenas sorteadas foram: 03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53
A quina teve 66 bilhetes premiados. Cada um receberá R$ 34.524,56. Os 4.131 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ R$ 909,21 cada.
Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.
O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Inmet
Tempo voltou a esquentar após as chuvas dos últimos dias
Polícia
Criminosos agiam em Campo Grande e planejavam atender demanda do crime organizado
Educação
Cursos são gratuitos e oferecem certificação para capacitação profissional e horas complementares
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS