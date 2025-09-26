Acessibilidade

26 de Setembro de 2025 • 10:40

Mega-Sena não tem ganhador no concurso 2.919; prêmio vai a R$ 80 mi

Dezenas sorteadas foram 03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53

Agência Brasil

Publicado em 26/09/2025 às 07:58

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

O concurso 2.919 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (25), não teve acertador das seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou para R$ 80 milhões. O próximo sorteio está marcado para sábado (27).

As seis dezenas sorteadas foram: 03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53

A quina teve 66 bilhetes premiados. Cada um receberá R$ 34.524,56. Os 4.131 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ R$ 909,21 cada.

Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Leia Também

